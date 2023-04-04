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На Київщині за тиждень зареєстрували майже 1000 нових випадків COVID

На Київщині за тиждень зареєстрували майже 1000 нових випадків COVID

Київ • УНН

 • 1712204 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. За останній тиждень на Київщині зареєстрували 970 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на дані Київської ОВА.

Деталі

"У період з 27 березня до 2 квітня в Київській області зафіксовано 970 нових випадків захворювання на коронавірус. Із них 166 – у дітей", - ідеться у повідомленні.

Фахівці Департаменту охорони здоров’я КОВА зауважили, що до медичних закладів регіону протягом тижня госпіталізували 252 пацієнти з гострою респіраторною хворобою на коронавірус або з підозрою.

Усього з початку пандемії в області зафіксували 266 933 випадки коронавірусної хвороби. Зокрема серед дітей віком 0-17 років – 20 101.

За минулий тиждень на Київщині щеплено 1213 осіб. Це на 15 осіб більше, ніж попереднього тижня. Усього від початку вакцинальної кампанії в Київській області здійснено 1 910 211 щеплень.

Доповнення

В ОВА наголосили, що вакцинація залишається єдиним ефективним способом захистити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Аби вакцинуватися безплатно, необхідно звернутися по скерування до сімейного лікаря. У регіоні наразі функціонують 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працює 19 мобільних бригад.

Нагадаємо

В Україні за тиждень з 24 по 30 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася на 5%, проти показника тижнем раніше - до майже 19 тисяч. Поменшало і госпіталізацій.

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