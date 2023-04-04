На Київщині за тиждень зареєстрували майже 1000 нових випадків COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За останній тиждень на Київщині зареєстрували 970 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на дані Київської ОВА.
Деталі
"У період з 27 березня до 2 квітня в Київській області зафіксовано 970 нових випадків захворювання на коронавірус. Із них 166 – у дітей", - ідеться у повідомленні.
Фахівці Департаменту охорони здоров’я КОВА зауважили, що до медичних закладів регіону протягом тижня госпіталізували 252 пацієнти з гострою респіраторною хворобою на коронавірус або з підозрою.
Усього з початку пандемії в області зафіксували 266 933 випадки коронавірусної хвороби. Зокрема серед дітей віком 0-17 років – 20 101.
За минулий тиждень на Київщині щеплено 1213 осіб. Це на 15 осіб більше, ніж попереднього тижня. Усього від початку вакцинальної кампанії в Київській області здійснено 1 910 211 щеплень.
Доповнення
В ОВА наголосили, що вакцинація залишається єдиним ефективним способом захистити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.
Аби вакцинуватися безплатно, необхідно звернутися по скерування до сімейного лікаря. У регіоні наразі функціонують 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працює 19 мобільних бригад.
Нагадаємо
В Україні за тиждень з 24 по 30 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася на 5%, проти показника тижнем раніше - до майже 19 тисяч. Поменшало і госпіталізацій.
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