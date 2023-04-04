В Киевской области за неделю зарегистрировали почти 1000 новых случаев COVID

Детали

"В период с 27 марта по 2 апреля в Киевской области зафиксировано 970 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 166 – у детей", - говорится в сообщении.

Специалисты Департамента здравоохранения КОВА отметили, что в медицинские учреждения региона в течение недели госпитализировали 252 пациента с острой респираторной болезнью коронавирусом или с подозрением.

Всего с начала пандемии в области зафиксировали 266 933 случая коронавирусной болезни. В частности среди детей в возрасте 0-17 лет – 20 101.

За прошедшую неделю в Киевской области привито 1213 человек. Это на 15 человек больше, чем на предыдущей неделе. Всего с начала прививочной кампании в Киевской области осуществлено 1 910 211 прививок.

Дополнение

В ОВА отметили, что вакцинация остается единственным эффективным способом защитить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Чтобы вакцинироваться бесплатно, необходимо обратиться за направлением к семейному врачу. В регионе сейчас функционируют 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок, а также работает 19 мобильных бригад.

Напомним

В Украине за неделю с 24 по 30 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 снизилось на 5%, против показателя неделей ранее - до почти 19 тысяч. Уменьшилось и количество госпитализаций.

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