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COVID в Україні пішов на спад: за тиждень на 5% менше заражень

COVID в Україні пішов на спад: за тиждень на 5% менше заражень

Київ • УНН

 • 1220034 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 24 по 30 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 5%, проти показника тижнем раніше - до майже 19 тисяч. Поменшало і госпіталізацій. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 484 936 випадків ковіду. З них за звітний тиждень було зафіксовано 18 982 випадки, тоді як тижнем раніше було 19 975.

При цьому за звітний тиждень в Україні на ковід захворіли 6206 вакцинованих осіб, що на 7,8% менше, ніж тижнем раніше.

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (2465), Полтавській (1715), Хмельницькій (1458), Житомирській (1398) областях та місті Київ (1234).

Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 5,2% - до 4280.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 16 762 (+7,4%). Загалом одужало 5 333 833 осіб.

Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 4,2% - померли 113 осіб, тоді як тижнем раніше було 118 летальних випадків. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 111 787 людей.

Нагадаємо

Циркуляцію нового підвиду коронавірусу “Кракен” минулого тижня підтвердили у переважній більшості областей України.

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