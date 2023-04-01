COVID в Україні пішов на спад: за тиждень на 5% менше заражень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 24 по 30 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 5%, проти показника тижнем раніше - до майже 19 тисяч. Поменшало і госпіталізацій. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 484 936 випадків ковіду. З них за звітний тиждень було зафіксовано 18 982 випадки, тоді як тижнем раніше було 19 975.
При цьому за звітний тиждень в Україні на ковід захворіли 6206 вакцинованих осіб, що на 7,8% менше, ніж тижнем раніше.
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (2465), Полтавській (1715), Хмельницькій (1458), Житомирській (1398) областях та місті Київ (1234).
Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 5,2% - до 4280.
Одужалих від COVID-19 за тиждень - 16 762 (+7,4%). Загалом одужало 5 333 833 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень знизилася на 4,2% - померли 113 осіб, тоді як тижнем раніше було 118 летальних випадків. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 111 787 людей.
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