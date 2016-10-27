На Київщині викрили діяльність групи сутенерів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної групи сутенерів на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Сьогодні вночі правоохоронці викрили та припинили роботу злочинного угрупування, учасники якого займались звідництвом та сутенерством на території міста Києва та області з кінця 2015 року.
Учасників злочинного угрупування, 5 осіб, затримано під час передачі грошових коштів за отримані сексуальні послуги. Правоохоронці з'ясували, що оганізатор, 44-річна мешканка Луганської області, залучила до роботи у сексуальній індустрії понад 40 дівчат віком 18 — 35 років. Свої послуги жінки надавали на орендованих квартирах та готелях за грошову винагороду від 1000 гривень до 1000 доларів США за годину. Більшу половину отриманих коштів повії віддавали організатору.
Під час проведення 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання та розміщенням “притонів” з борделів вилучено 70 грамів наркотичного засобу “амфетамін”, грошові кошти, блокноти зі списком клієнтів та графіком виходу дівчат на роботу.
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.