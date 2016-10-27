В Киевской области разоблачили деятельность группы сутенеров

Сегодня ночью правоохранители разоблачили и прекратили работу преступной группировки, участники которой занимались сводничеством и сутенерством на территории города Киева и области с конца 2015 года.

Участников преступной группировки, 5 человек, задержали во время передачи денежных средств за полученные сексуальные услуги. Правоохранители выяснили, что оганизатор, 44-летняя жительница Луганской области, привлекла к работе в сексуальной индустрии более 40 девушек в возрасте 18-35 лет. Свои услуги женщины оказывали на арендованных квартирах и гостиницах за денежное вознаграждение от 1 000 гривен до 1 000 долларов США в час. Большую половину полученных средств проститутки отдавали организатору.

Во время проведения 10 санкционированных обысков по месту жительства и размещения "притонов" из борделей изъяли 70 граммов наркотического средства "амфетамин", денежные средства, блокноты со списком клиентов и графиком выхода девушек на работу.

По данному факту возбудили уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.