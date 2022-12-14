На Київщині через атаку дронами прильотів немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Київській області через сьогоднішню ворожу атаку дронами прильотів немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Повітряна тривога на Київщині тривала понад три години. Від самого ранку область атакували ворожі безпілотники. Країна-терорист знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО", - зазначив Кулеба.
Деталі
Наразі служби, за даними голови ОВА, приступили до виявлення місць падіння збитих "шахедів". З його слів, є один пошкоджений уламками дрону приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
Доповнення
Цей ранок російські окупанти почали з 13 запущених по Україні дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті.