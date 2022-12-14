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В Киевской области из-за атаки дронами прилетов нет - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киевской области из-за сегодняшней вражеской атаки дронами прилетов нет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более трех часов. С самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО", - отметил Кулеба.

Детали

В настоящее время, по словами главы ОВА, службы приступили к выявлению мест падения сбитых "шахедов". По его словам, есть один поврежденный обломками дрона частный дом. Обошлось без пострадавших.

Дополнение

Это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных по Украине дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты.

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