На Кіровоградщині уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Кіровоградській області під час атаки російських військ уламками збитого над Кропивницьким районом дрона було пошкоджено залізничну контактну мережу, ділянку уже полагоджено, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку", - написав Райкович у Телеграм.
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