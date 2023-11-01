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На Кіровоградщині уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу - ОВА

Київ • УНН

 • 215986 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Кіровоградській області під час атаки російських військ уламками збитого над Кропивницьким районом дрона було пошкоджено залізничну контактну мережу, ділянку уже полагоджено, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

На Кіровоградщині уламки дрона пошкодили залізничну контактну мережу - ОВА

Цитата

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку", - написав Райкович у Телеграм.

Нагадаємо

Сили ППО знищили 18 з 20 дронів та одну ракету Х-59.

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