Сили ППО знищили 18 з 20 БПЛА та одну ракету Х-59
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час нічної ворожої атаки сили протиповітряної оборони України ліквідували 18 дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
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“Загалом збито 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ударні БпЛА було ліквідовано тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.
Командування зазначає, що у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.
Районом пуску Х-59 та частини “шахедів” була курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – приморсько-ахтарськ рф.
Нагадаємо
Під час нічної атаки безпілотниками росіяни влучили у нафтопереробний завод у Кременчуці на Полтавщині.