Силы ПВО уничтожили 18 из 20 БПЛА и одну ракету Х-59
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время ночной вражеской атаки силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 18 дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
Цитата
“В общем сбито 18 из 20 ударных дронов “Shahed-136/131”. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59”, - говорится в сообщении.
Детали
Ударные БпЛА были ликвидированы тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.
Командование отмечает, что в ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа “Shahed-136/131” и управляемую авиационную ракету Х-59.
Районом пуска Х-59 и части “шахедов” была курская область рф, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления – приморско-ахтарск рф.
Напомним
Во время ночной атаки беспилотниками россияне попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге на Полтавщине.