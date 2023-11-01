На Полтавщині окупанти поцілили у нафтопереробний завод - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час нічної атаки безпілотниками росіяни влучили у нафтопереробний завод у Кременчуці на Полтавщині. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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“Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. “Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці”, - додають в ОВА.
Попередньо відомо, що обійшлось без постраждалих.
Проте частину ворожих безпілотників оборонці приземлили.
Нагадаємо
Також уночі у Лубінецькій громаді Полтавської області було чутно вибухи.