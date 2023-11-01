На Полтавщине оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время ночной атаки беспилотниками россияне попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге на Полтавщине. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
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“Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БпЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. “Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте”, - добавляют в ОВА.
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Однако часть вражеских беспилотников защитники приземлили.
Напомним
Также ночью в Лубинецкой громаде Полтавской области были слышны взрывы.