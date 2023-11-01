В Кировоградской области обломки дрона повредили железнодорожную контактную сеть - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Кировоградской области во время атаки российских войск обломками сбитого над Кропивницким районом дрона была повреждена железнодорожная контактная сеть, участок уже починен, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Кировоградская область пережила самую длинную тревогу за всю большую войну. Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок", - написал Райкович в Телеграм.
Напомним
Силы ПВО уничтожили 18 из 20 дронов и одну ракету Х-59.