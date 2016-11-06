На Кіровоградщині хлопець покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У одному із сіл Петровського району, що на Кіровоградщині хлопець після дискотеки підірвав себе гранатою. Про це УНН повідомили у поліції Кіровоградської області.
“У Петровському районі близько третьої години ночі після дискотеки хлопець 19 років сів на лавочку, затиснув гранату між колін і висмикнув чеку, окрім нього більше ніхто не постраждав”, — повідомили у поліції.
Також у поліції зазначили, що на даний час не відомо де він взяв гранату.
Як повідомляв УНН, підліток повісився у дворі свого будинку на Донеччині.