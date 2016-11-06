В Кировоградской области парень покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой

"В Петровском районе около трех часов ночи после дискотеки парень 19-ти лет сел на лавочку, зажал гранату между колен и выдернул чеку, кроме него больше никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что в настоящее время пока не известно где он взял гранату.

Как сообщал УНН, подросток повесился во дворе своего дома в Донецкой области.