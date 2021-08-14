На Хрещатику сьогодні обмежать рух транспорту

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Хрещатику обмежать рух транспорту із 11:00 до 20:00 через змагання із перетягування вантажівок “Тракпул чемпіонат”. Про це УНН інформуют у КМДА.

Деталі

Зазначають, що із 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля будівлі № 36, відбудуться змагання із перетягування вантажівок “Тракпул чемпіонат”.

За інформацією організаторів, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

У рамках заходу заплановане проведення майстер-класів та відкритих тренувань для всіх охочих протягом дня, змагання зі стронгмену серед атлетів з інвалідністю, спортивний квест для дітей з інвалідністю. Також буде розгорнуто п’ять спортивних локацій із різноманітних видів спорту: танцю, єдиноборства, стронгмену, волейболу сидячи, баскетболу.

Нагадаємо

У центрі Києва із 23 до 25 серпня обмежать рух транспорту через зйомки до Дня Незалежності.

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