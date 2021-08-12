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У центрі Києва із 23 до 25 серпня обмежать рух транспорту через зйомки до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 30256 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі столиці обмежать рух транспорту через зйомки до Дня Незалежності. Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.

Деталі

Рух обмежать на території Золотоворітського скверу, вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка) та вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

Доповнення

У столиці 18, 20 та 22 серпня проведуть репетиції параду військ до Дня Незалежності, через що перекриватимуть велику кількість вулиць. Рух транспорту традиційно обмежать і 24 серпня.

18, 20, 22 серпня:

  • із 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.
  • з 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планують перекрити рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).
  • із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасово обмежать руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня:

  • із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.
  • із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16:00 орієнтовно — на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Також, можливо, перекриють рух транспорту під час заходів за участю осіб, які перебуватимуть під державною охороною:

  • із 22 до 24 серпня — на Парковій дорозі;
  • із 06:00 20 серпня до 24 серпня — на вул. Михайла Грушевського;
  • із 06:00 23 серпня до закінчення заходів — на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).
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