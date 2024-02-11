На Хмельниччині заблукалого рибалку врятували після майже добової пошукової операції
Київ • УНН
25-річного рибалку, який загубився між двома громадами у Хмельницькій області, врятували після пошукової операції, що тривала майже добу.
На Хмельниччині вдалося врятувати 25-річного рибалку, який заблукав на межі двох громад. Пошукова операція тривала майже добу. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Правоохоронці врятували 25-річного рибалку, який заблукав у складному ландшафті між громадами Новоушицької та Дунаєвецької Хмельницької області.
Чоловік, повертаючись з риболовлі, спочатку самостійно намагався знайти шлях до найближчого населеного пункту, але коли стемніло і заряд його телефону підходив до нуля, він звернувся за допомогою до поліції.
Пошукова операція, яка тривала майже добу, включала участь поліцейських Новоушиччини та оперативників Дунаєвеччини.
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25-річного рибалку вдалося безпечно доставити додому, де його чекали з родичі.
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