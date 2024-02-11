В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции
25-летнего рыбака, который потерялся между двумя общинами в Хмельницкой области, спасли после поисковой операции, которая длилась почти сутки.
В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года
Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.
россияне построили на Донбассе 30-километровую линию обороны из вагонов
россияне построили 30-километровую линию обороны, использовав более 2100 железнодорожных вагонов вдоль ответвления железной дороги в оккупированной Донецкой области Украины.
Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ
Генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу генерал-лейтенанта Александра Павлюка как нового Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении
Согласно вечернему обращению президента Зеленского, с начала года украинские средства противовоздушной обороны сбили 359 беспилотников-камикадзе иранского производства, известных как "шахиды".
Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе
Украина и Польша планируют открыть новый автомобильный пограничный переход между Нижанковичами и Малховичами в течение шести месяцев.
россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе
россияне семь раз за день атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе.
На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.
Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников
Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.