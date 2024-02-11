В Хмельницкой области заблудившегося рыбака спасли после почти суточной поисковой операции

В Хмельницкой области удалось спасти 25-летнего рыбака, который заблудился на границе двух общин. Поисковая операция продолжалась почти сутки. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители спасли 25-летнего рыбака, который заблудился в сложном ландшафте между общинами Новоушицкой и Дунаевецкой Хмельницкой области.

Мужчина, возвращаясь с рыбалки, сначала самостоятельно пытался найти путь к ближайшему населенному пункту, но когда стемнело и заряд его телефона подходил к нулю, он обратился за помощью в полицию.

Поисковая операция, которая длилась почти сутки, включала участие полицейских Новоушиччини и оперативников Дунаевеччини.

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25-летнего рыбака удалось безопасно доставить домой, где его ждали с родственники.

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