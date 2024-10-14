На Хмельниччині вилучили майже 8 млн у медиків, які робили чоловікам фіктивні групи інвалідності

У Хмельницькій області двох медиків підозрюють у сприянні незаконному отриманню груп інвалідності. Під час обшуків у них правоохоронці вилучили майже 8 млн гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)

За даними слідства, медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності, вказали в ОГП.

Ціна "послуг" коливалась від 3600 до 7800 доларів США.

Правоохоронці затримали фельдшера під час отримання коштів.

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони