В Хмельницкой области изъяли почти 8 млн у медиков, которые делали мужчинам фиктивные группы инвалидности
Киев • УНН
Двух медиков подозревают в содействии незаконному получению групп инвалидности. Во время обысков изъято почти 8 млн грн, медицинскую документацию и мобильные телефоны.
В Хмельницкой области двух медиков подозревают в содействии незаконному получению групп инвалидности. Во время обысков у них правоохранители изъяли почти 8 млн гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)
По данным следствия, медики разработали незаконную схему заработка через помощь в получении инвалидности.
Фельдшер организовывал поиск граждан, которые намеревались получить группу инвалидности. Врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготавливала медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности, указали в ОГП.
Цена "услуг" колебалась от 3600 до 7800 долларов США.
Правоохранители задержали фельдшера во время получения средств.
В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тыс долларов США, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны
Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство в отношении другой фигурантки - находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.
Руководительницу Хмельницкого МСЭК поместили под стражу с альтернативой залога в 500 млн гривен7 октября 2024, 11:40 • 11250 просмотров