На Херсонщині зафіксували 830 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Херсонщині за 15 жовтня зафіксовано 830 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 574 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1190 ПЛР-досліджень, 298 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1675 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 830 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 484 жінки та 346 чоловіків. Серед них 79 дітей та 10 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “761 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 69 осіб”.
Зазначається, що за добу померло 18 людей, коли одужало 175 осіб.
“Тож наразі в області 50 508 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 39 246 людей побороли недуг;
— 9 688 людей інфіковані COVID-19;
— 1 574 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 610 899 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 137 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.