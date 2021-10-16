На Херсонщине зафиксировали 830 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На Херсонщине за 15 октября зафиксировано 830 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1574 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1190 ПЦР-исследований, 298 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1675 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 830 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 484 женщины и 346 мужчин. Среди них 79 детей и 10 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “761 лицо находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 69 человек”.
Отмечается, что за сутки умерло 18 человек, когда выздоровели 175 человек.
“Поэтому сейчас в области 50 508 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 39 246 человек победили недуг;
— 9688 человек инфицированы COVID-19;
— 1574 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 610 899 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 137 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.