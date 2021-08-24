На Херсонщині зафіксували 25 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 471 ПЛР-дослідження, 57 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 813 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 25 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 15 жінок та 10 чоловіків. З них 2 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стан хворих задовільний: “21 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 4 особи".

Також в області зафіксовано 10 одужань.

“Тож наразі в області 37 429 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—35 178 людей побороли недуг;

—1091 людина інфікована COVID-19;

—1 232 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 275 863 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 501 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.