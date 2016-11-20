На Херсонщині прикордонники знайшли чоловіка, який вважався пропалим безвісти

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 9441 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 23125 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 59644 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131267 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195077 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188567 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209948 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196502 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151858 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152861 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 137455 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180444 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117869 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70493 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 47703 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 472160 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311909 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374731 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117869 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180444 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124938 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160008 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183257 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

На Херсонщині прикордонники знайшли чоловіка, який вважався пропалим безвісти

На Херсонщині прикордонники знайшли чоловіка, який вважався пропалим безвісти

Київ • УНН

 • 8321 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На алмінмежі з Кримом прикордонники знайшли психічно хворого чоловіка, який вважався зниклим безвісти. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону — начальник прес-служби Іван Шевцов.

На початку жовтня прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим в контрольному пункті “Чаплинка” затримали невідому особу без документів.

Затриманий громадянин назвався “Алес Батіком”, і розповів про те, що він є іноземцем, проживає в Лондоні, пішки подорожує Україною та направляється в Ялту, де, нібито, знаходиться його яхта. Відсутність паспорту він пояснював тим, що під час подорожей в пішому порядку ніколи не бере його з собою, щоб не загубити, та постійно наголошував, що перебуває під охороною всесвітньої організації з охорони приватних осіб під назвою “FSBN”.

Жодних підтверджень словам затриманого не було. Його поведінка мала всі ознаки психічного розладу. Для проведення психіатричного обстеження та визначення остаточного діагнозу чоловіка було шпиталізовано до Херсонської обласної психіатричної лікарні.

Вчора, від національної поліції в Херсонській області стало відомо, що особу затриманого встановлено. Ним виявився психічно хворий громадянин України, мешканець Кривого Рогу, який розшукувався, як зниклий безвісти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84