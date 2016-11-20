На Херсонщині прикордонники знайшли чоловіка, який вважався пропалим безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На алмінмежі з Кримом прикордонники знайшли психічно хворого чоловіка, який вважався зниклим безвісти. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону — начальник прес-служби Іван Шевцов.
На початку жовтня прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим в контрольному пункті “Чаплинка” затримали невідому особу без документів.
Затриманий громадянин назвався “Алес Батіком”, і розповів про те, що він є іноземцем, проживає в Лондоні, пішки подорожує Україною та направляється в Ялту, де, нібито, знаходиться його яхта. Відсутність паспорту він пояснював тим, що під час подорожей в пішому порядку ніколи не бере його з собою, щоб не загубити, та постійно наголошував, що перебуває під охороною всесвітньої організації з охорони приватних осіб під назвою “FSBN”.
Жодних підтверджень словам затриманого не було. Його поведінка мала всі ознаки психічного розладу. Для проведення психіатричного обстеження та визначення остаточного діагнозу чоловіка було шпиталізовано до Херсонської обласної психіатричної лікарні.
Вчора, від національної поліції в Херсонській області стало відомо, що особу затриманого встановлено. Ним виявився психічно хворий громадянин України, мешканець Кривого Рогу, який розшукувався, як зниклий безвісти.