В Херсонской области пограничники нашли мужчину который считался пропавшим без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На админгранице с Крымом пограничники нашли психически больного человека, который считался пропавшим без вести. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.
В начале октября пограничники Херсонского отряда на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым в контрольном пункте "Чаплинка" задержали неизвестного человека без документов.
Задержанный гражданин назвался "Алес Батиком", и рассказал о том, что он является иностранцем, проживает в Лондоне, пешком путешествует по Украине и направляется в Ялту, где якобы находится его яхта. Отсутствие паспорта он объяснял тем, что во время путешествий в пешем порядке никогда не берет его с собой, чтобы не потерять, и постоянно подчеркивал, что находится под охраной всемирной организации по охране частных лиц под названием "FSBN".
Никаких подтверждений словам задержанного не было. Его поведение имело все признаки психического расстройства. Для проведения психиатрического обследования и определения окончательного диагноза мужчина был госпитализирован в Херсонскую областную психиатрическую больницу.
Вчера, от национальной полиции в Херсонской области стало известно, что личность задержанного установлена. Им оказался психически больной гражданин Украины, житель Кривого Рога, который разыскивался как пропавший без вести.