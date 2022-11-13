На Херсонщині під час розмінування загинув один сапер, ще четверо отримали поранення

Деталі

Зеленський зазначив, що на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. місцевих жителів станом на цей час.

"Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води. Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є", - сказав він.

Президент України також наголосив, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни.

"На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування. Прошу всіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети", - повідомив Зеленський.

Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових.

"На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в Херсоні.