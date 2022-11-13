В Херсонской области во время разминирования погиб один сапер, еще четверо получили ранения

Детали

Зеленский отметил, что в Херсонской области будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тыс. местных жителей по состоянию на данный момент.

"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний. И я благодарю бизнеса, который среди первых участвует в возвращении нормальной жизни. Наше присутствие будет ощущаться! Будет ощущаться тем, что жизнь есть", - сказал он.

Президент Украины также подчеркнул, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего, это мины.

"К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", - сообщил Зеленский.

Также продолжается задержание российских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных.

"В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений", - сказал Зеленский.

Напомним

Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне.