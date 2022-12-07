На Херсонщині під час розмінування загинуло четверо поліцейських, ще четверо - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися правоохоронці. Четверо поліцейських загинули - черед них і начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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Як повідомив голова Нацполіції, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.
За даними Нацполіції, "Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі.
Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні".
«Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами», – зазначив Ігор Клименко.
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