В Херсонской области во время разминирования погибли четверо полицейских, еще четверо - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались правоохранители. Четверо полицейских погибли - среди них и начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Как сообщил глава Нацполиции, в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.
Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь.
По данным Нацполиции, "Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда следовал Присяге.
Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине".
«Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами», – отметил Игорь Клименко.
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