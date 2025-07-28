На Харківщині внаслідок обстрілів рф за тиждень загинуло 4 людини, ще 83 поранені
Київ • УНН
Протягом минулого тижня на Харківщині від обстрілів рф загинуло 4 людини, 83 отримали поранення, серед них 10 дітей. Ворог застосував різні види озброєння, пошкодивши цивільну інфраструктуру в 30 населених пунктах, включаючи Харків.
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області, у тому числі й місто Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Внаслідок обстрілів постраждали 83 людини, серед них – 10 дітей. На жаль, 4 людей загинуло
Зазначається, що ще один чоловік постраждав внаслідок підриву на невідомому предметі.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 ракети (тип встановлюється);
- 32 КАБ;
- 39 некерованих авіаційних ракет;
- 47 БпЛА типу «шахед»;
- 92 БпЛА типу «Герань-2»;
- 6 БпЛА типу «Молнія»;
- 19 fpv-дронів;
- 11 БпЛА (тип встановлюється).
Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирні будинки, 7 приватних будинків, автостанцію, амбулаторію, адмінбудівлю, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 4 автомобілі.
Суттєві пошкодження у Харківському районі: 9 приватних будинків, гараж, ферма, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі.
У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 4 цивільні підприємства, 2 комунальні підприємства, медзаклад, адмінбудівлю, 41 автомобіль.
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