На Харківщині внаслідок обстрілів рф за тиждень загинуло 4 людини, ще 83 поранені

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області, у тому числі й місто Харків. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок обстрілів постраждали 83 людини, серед них – 10 дітей. На жаль, 4 людей загинуло - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один чоловік постраждав внаслідок підриву на невідомому предметі.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети (тип встановлюється);

32 КАБ;

39 некерованих авіаційних ракет;

47 БпЛА типу «шахед»;

92 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

19 fpv-дронів;

11 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирні будинки, 7 приватних будинків, автостанцію, амбулаторію, адмінбудівлю, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 4 автомобілі.

Суттєві пошкодження у Харківському районі: 9 приватних будинків, гараж, ферма, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі.

У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 17 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 4 цивільні підприємства, 2 комунальні підприємства, медзаклад, адмінбудівлю, 41 автомобіль.

Підрозділи ДСНС знешкодили 554 вибухонебезпечні предмети.

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