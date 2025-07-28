На Харьковщине в результате обстрелов рф за неделю погибли 4 человека, еще 83 ранены

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 30 населенных пунктов Харьковской области, в том числе и город Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате обстрелов пострадали 83 человека, среди них – 10 детей. К сожалению, 4 человека погибли - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один мужчина пострадал в результате подрыва на неизвестном предмете.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

4 ракеты (тип устанавливается);

32 КАБ;

39 неуправляемых авиационных ракет;

47 БпЛА типа «шахед»;

92 БпЛА типа «Герань-2»;

6 БпЛА типа «Молния»;

19 fpv-дронов;

11 БпЛА (тип устанавливается).

Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных дома, 7 частных домов, автостанция, амбулатория, админздание, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 4 автомобиля.

Существенные повреждения в Харьковском районе: 9 частных домов, гараж, ферма, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля.

В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, 4 частных дома, 4 гражданских предприятия, 2 коммунальных предприятия, медучреждение, админздание, 41 автомобиль.

Подразделения ГСЧС обезвредили 554 взрывоопасных предмета.

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