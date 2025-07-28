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На Харьковщине в результате обстрелов рф за неделю погибли 4 человека, еще 83 ранены

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В течение прошлой недели на Харьковщине от обстрелов рф погибли 4 человека, 83 получили ранения, среди них 10 детей. Враг применил различные виды вооружения, повредив гражданскую инфраструктуру в 30 населенных пунктах, включая Харьков.

На Харьковщине в результате обстрелов рф за неделю погибли 4 человека, еще 83 ранены

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 30 населенных пунктов Харьковской области, в том числе и город Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате обстрелов пострадали 83 человека, среди них – 10 детей. К сожалению, 4 человека погибли

- говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один мужчина пострадал в результате подрыва на неизвестном предмете.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 4 ракеты (тип устанавливается);
    • 32 КАБ;
      • 39 неуправляемых авиационных ракет;
        • 47 БпЛА типа «шахед»;
          • 92 БпЛА типа «Герань-2»;
            • 6 БпЛА типа «Молния»;
              • 19 fpv-дронов;
                • 11 БпЛА (тип устанавливается).

                  Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных дома, 7 частных домов, автостанция, амбулатория, админздание, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 4 автомобиля.

                  Существенные повреждения в Харьковском районе: 9 частных домов, гараж, ферма, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля.

                  В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, 4 частных дома, 4 гражданских предприятия, 2 коммунальных предприятия, медучреждение, админздание, 41 автомобиль.

                  Подразделения ГСЧС обезвредили 554 взрывоопасных предмета.

                  Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского28.07.25, 17:21 • 1058 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ОбществоВойна
                  Олег Синегубов
                  Харьковская область
                  Шахед-136
                  Харьков
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