На Харьковщине в результате обстрелов рф за неделю погибли 4 человека, еще 83 ранены
Киев • УНН
В течение прошлой недели на Харьковщине от обстрелов рф погибли 4 человека, 83 получили ранения, среди них 10 детей. Враг применил различные виды вооружения, повредив гражданскую инфраструктуру в 30 населенных пунктах, включая Харьков.
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 30 населенных пунктов Харьковской области, в том числе и город Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате обстрелов пострадали 83 человека, среди них – 10 детей. К сожалению, 4 человека погибли
Отмечается, что еще один мужчина пострадал в результате подрыва на неизвестном предмете.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 4 ракеты (тип устанавливается);
- 32 КАБ;
- 39 неуправляемых авиационных ракет;
- 47 БпЛА типа «шахед»;
- 92 БпЛА типа «Герань-2»;
- 6 БпЛА типа «Молния»;
- 19 fpv-дронов;
- 11 БпЛА (тип устанавливается).
Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных дома, 7 частных домов, автостанция, амбулатория, админздание, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 4 автомобиля.
Существенные повреждения в Харьковском районе: 9 частных домов, гараж, ферма, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля.
В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 17 многоквартирных домов, 4 частных дома, 4 гражданских предприятия, 2 коммунальных предприятия, медучреждение, админздание, 41 автомобиль.
Подразделения ГСЧС обезвредили 554 взрывоопасных предмета.
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