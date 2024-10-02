На Харківщині сталась масштабна пожежа через російський обстріл
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Куп'янському лісгоспу на Харківщині виникла пожежа на 15 га. Горить лісова підстилка та крони дерев, рятувальники ліквідують наслідки обстрілу.
На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталась масштабна пожежа. Палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Про це заявили у Харківській ОВА, передає УНН.
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Зазначається, що у середу, 2 жовтня, близько 13:30 росіяни вдарили по Куп'янському лісгоспу неподалік села Піски Радьківські
Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання
Нагадаємо
Російські війська завдали удару касетними боєприпасами поблизу станції екстреної медичної допомоги на Харківщині. Пошкоджено 4 автомобілі швидкої, один водій госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою.