На Харківщині під обстріл касетними боєприпасами потрапила "швидка": поранено одну людину
Київ • УНН
Російські війська завдали удару касетними боєприпасами поблизу станції екстреної медичної допомоги на Харківщині. Пошкоджено 4 автомобілі швидкої, один водій госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою.
На Харківщині війська рф вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомоги. Щонайменше одна людина постраждала. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.
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Зазначається, що російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено 4 "швидких".
Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. (...) Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога.
Нагадаємо
На Харківщині через ворожий удар по Дергачах п'ятеро людей отримали осколкові поранення, серед яких 14-річний хлопчик.