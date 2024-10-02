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На Харківщині під обстріл касетними боєприпасами потрапила "швидка": поранено одну людину

На Харківщині під обстріл касетними боєприпасами потрапила "швидка": поранено одну людину

Київ • УНН

 • 15677 перегляди

Російські війська завдали удару касетними боєприпасами поблизу станції екстреної медичної допомоги на Харківщині. Пошкоджено 4 автомобілі швидкої, один водій госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою.

На Харківщині війська рф вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомоги. Щонайменше одна людина постраждала. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено 4 "швидких".

Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. (...) Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога.

- резюмували в МОЗ. 

Нагадаємо

На Харківщині через ворожий удар по Дергачах п'ятеро людей отримали осколкові поранення, серед яких 14-річний хлопчик. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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