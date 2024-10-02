На Харьковщине под обстрел кассетными боеприпасами попала «скорая»: ранен один человек

На Харьковщине войска рф ударили кассетными боеприпасами рядом со станцией экстренной медицинской помощи. По меньшей мере один человек пострадал. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российский обстрел пришелся рядом со станцией экстренной медицинской помощи, в результате чего повреждены 4 «скорых».

Харьковщина. Обстрел кассетными боеприпасами (...) Один из водителей госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой, ему оказывается необходимая помощь. - резюмировали в Минздраве.

Напомним,

На Харьковщине из-за вражеского удара по Дергачам пять человек получили осколочные ранения, среди которых 14-летний мальчик.