На Харьковщине произошел масштабный пожар из-за российского обстрела

На Харьковщине в результате российского обстрела произошел масштабный пожар. Горит лесная подстилка, местами пламя перекинулось на кроны деревьев. Об этом заявили в Харьковской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среду, 2 октября, около 13:30 россияне ударили по Купянскому лесхозу недалеко от села Пески Радьковские

В результате удара загорелся пожар, охвативший 15 гектаров экосистем - пылает лесная подстилка, местами пламя перекинулось на кроны деревьев. Сейчас пострадавших среди гражданского населения нет. Пожарные и профильные службы продолжают ликвидацию последствий попадания - резюмировали в ОВА.

Напомним,

Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами вблизи станции экстренной медицинской помощи в Харьковской области. Повреждены 4 автомобиля скорой, один водитель госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой.