На Харківщині росіяни застрелили чоловіка у Стариці, двоє поліцейських серед поранених за добу - поліція
Київ • УНН
У Харківській області російської агресії загинули двоє людей, зокрема, в селі Стариця росіяни застрелили 47-річного цивільного чоловіка, серед поранених - двоє поліцейських.
У Харківській області внаслідок російської агресії минулої доби загинули двоє людей, у селі Стариця росіяни застрелили 47-річного цивільного чоловіка, серед поранених - двоє поліцейських, повідомили у Нацполіції, пише УНН.
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За даними поліції, Протягом доби військові рф наносили удари по місту Харків та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Внаслідок обстрілів загинула 80-річна цивільна жінка - у Вовчанську. У селі Гатище, як вказано, через ворожий обстріл загинув цивільний чоловік.
"14 травня надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що росіяни у селі Стариця застрелили 47-річного цивільного чоловіка", - вказали у поліції.
"У місті Куп’янськ о 13:00 під час обстрілу дроном "Ланцет" травмовані двоє поліцейських", - зазначили у поліції.
Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Поліцейські вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад 2325 місцевих жителів.
Внаслідок серії обстрілів рф Харківщини за добу одна людина загинула та 24 постраждали15.05.24, 08:59 • 33849 переглядiв