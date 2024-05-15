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На Харківщині росіяни застрелили чоловіка у Стариці, двоє поліцейських серед поранених за добу - поліція

На Харківщині росіяни застрелили чоловіка у Стариці, двоє поліцейських серед поранених за добу - поліція

Київ • УНН

 • 25028 перегляди

У Харківській області російської агресії загинули двоє людей, зокрема, в селі Стариця росіяни застрелили 47-річного цивільного чоловіка, серед поранених - двоє поліцейських.

У Харківській області внаслідок російської агресії минулої доби загинули двоє людей, у селі Стариця росіяни застрелили 47-річного цивільного чоловіка, серед поранених - двоє поліцейських, повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, Протягом доби військові рф наносили удари по місту Харків та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Внаслідок обстрілів загинула 80-річна цивільна жінка - у Вовчанську. У селі Гатище, як вказано, через ворожий обстріл загинув цивільний чоловік.

"14 травня надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що росіяни у селі Стариця застрелили 47-річного цивільного чоловіка", - вказали у поліції.

"У місті Куп’янськ о 13:00 під час обстрілу дроном "Ланцет" травмовані двоє поліцейських", - зазначили у поліції.

Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Поліцейські вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад 2325 місцевих жителів.

Внаслідок серії обстрілів рф Харківщини за добу одна людина загинула та 24 постраждали15.05.24, 08:59 • 33849 переглядiв

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