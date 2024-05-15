В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

В Харьковской области в результате российской агрессии за прошедшие сутки погибли два человека, в селе Старица россияне застрелили 47-летнего гражданского мужчину, среди раненых - двое полицейских, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в течение суток военные рф наносили удары по городу Харьков и населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрелов погибла 80-летняя гражданская женщина - в Вовчанске. В селе Гатище, как указано, из-за вражеского обстрела погиб гражданский мужчина.

"14 мая поступило сообщение от местных жителей о том, что россияне в селе Старица застрелили 47-летнего гражданского мужчину", - указали в полиции.

"В городе Купянск в 13:00 во время обстрела дроном "Ланцет" травмированы двое полицейских", - отметили в полиции.

Продолжается эвакуация населения из прифронтовых районов Харьковской области. Полицейские вывезли из населенных пунктов Волчанской, Липецкой, Циркуновской громад 2325 местных жителей.

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали