На Харківщині росіяни прицільно обстріляли рятувальників з безпілотника
Київ • УНН
Російські війська навмисно атакували рятувальників ударом безпілотника в Харківській області, пошкодивши пожежну машину.
На Харківщині російські війська навмисно атакували рятувальників з безпілотника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Зазначається, що особовий склад внаслідок атаки не постраждав, проте ворог пошкодив пожежну автоцистерну.
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