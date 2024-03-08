На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

С начала войны Канада приняла более 248 тысяч украинских беженцев в рамках CUAET. Всего правительство Канады получило более 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тысяч.