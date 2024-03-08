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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:21  •  7552 просмотра

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российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.

На Харьковщине российские войска намеренно атаковали спасателей с беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали 

Чрезвычайники города Волчанск возвращались с ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль

- рассказали в ГСЧС. 

Отмечается, что личный состав в результате атаки не пострадал, однако враг повредил пожарную автоцистерну. 

В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город8 марта 2024, 08:50 • 15713 просмотров

Напомним

В результате российской ракетной атаки на Чугуев Харьковской области в ночь на 8 марта пострадали семь человек, среди них 3-летняя девочка.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
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