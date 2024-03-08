На Харьковщине россияне прицельно обстреляли спасателей с беспилотника
Киев • УНН
российские войска намеренно атаковали спасателей ударом беспилотника в Харьковской области, повредив пожарную машину.
На Харьковщине российские войска намеренно атаковали спасателей с беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
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Отмечается, что личный состав в результате атаки не пострадал, однако враг повредил пожарную автоцистерну.
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