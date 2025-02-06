На Харківщині планується евакуація 125 сімей з дітьми - ОВА

У Харківській області триває евакуація через обстріли з боку російських військ. Наразі планується евакуація 125 сімей з дітьми. Про це розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

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"344 населені пункти у нас були під евакуацією. Ще до них відповідно додалося 5 - це Великобурлуцька громада і Кіндрашівська, Купʼянського напрямку. Там фактично ворог почав обстрілювати більш інтенсивно населені пункти. Маємо вивезти 125 сімей з дітьми", - сказав Синєгубов.

Проте, за словами Синєгубова, люди неохоче погоджуються на виїзд, тому влада змушена посилювати комунікаційні заходи для залучення жителів до евакуації. У заходах залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції та понад 60 волонтерських організацій, які є на цьому напрямку.

"На жаль, ворог бʼє прицільно саме по евакуаційних автомобілях, по автомобілях екстреної швидкої медичної допомоги, Національної поліції, підрозділів ДСНС, і, на жаль, ми це вже фіксуємо системно майже щодня", зазначив керівник Харківської ОВА.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що на Куп'янському напрямку через постійні обстріли та складні умови евакуюють 344 населені пункти. За словами Синєгубова, на цьому напрямку перебувало 133 людини на лівому березі та більше 1000 на правому.