В Харьковской области планируется эвакуация 125 семей с детьми - ОВА

В Харьковской области продолжается эвакуация из-за обстрелов со стороны российских войск. Сейчас планируется эвакуация 125 семей с детьми. Об этом рассказал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

"344 населенных пункта у нас были под эвакуацией. Еще к ним соответственно добавилось 5 - это Великобурлукская громада и Кондрашевская, Купянского направления. Там фактически враг начал обстреливать более интенсивно населенные пункты. Должны вывезти 125 семей с детьми", - сказал Синегубов.

Однако, по словам Синегубова, люди неохотно соглашаются на выезд, поэтому власть вынуждена усиливать коммуникационные мероприятия для привлечения жителей к эвакуации. В мероприятиях привлечены подразделения ГСЧС, Национальной полиции и более 60 волонтерских организаций, которые есть на этом направлении.

"К сожалению, враг бьет прицельно именно по эвакуационным автомобилям, по автомобилям экстренной скорой медицинской помощи, Национальной полиции, подразделений ГСЧС, и, к сожалению, мы это уже фиксируем системно почти ежедневно", - отметил руководитель Харьковской ОВА.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что на Купянском направлении из-за постоянных обстрелов и сложных условий эвакуируют 344 населенных пункта. По словам Синегубова, на этом направлении находилось 133 человека на левом берегу и более 1000 на правом.