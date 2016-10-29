На Харківщині затримали "мандрівника" з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками поліції, затримали за незаконний перетин кордону громадянина Сирії та двох громадян України, які сприяли іноземцю в його мандрівці, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Реалізуючи інформацію оперативних співробітників прикордонного відомства спільна міжвідомча група за 20 метрів від кордону виявила рух трьох осіб. Вони прямували з Росії на напрямку українського населеного пункту Борисівка. Один з порушників зрозумівши, що їх викрито, вдався до втечі, але був опізнаний прикордонниками. Двоє інших були затримані, а невдовзі у ході проведення пошукових дій втікача також було затримано", - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося в подальшому, двоє юнаків 13 та 18 років, жителів села Борисівка, що на Харківщині, намагалися незаконно переправили через кордон іноземця. Зі слів порушника стало відомо, що він громадянин Сирії.
Наразі відносно затриманого іноземця проводяться заходи щодо встановлення його особи та обставин незаконної подорожі. З неповнолітнім порушником та його батьками прикордонники провели профілактичну бесіду та відпустили додому. А по діях порушника-втікача до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".