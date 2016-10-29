В Харьковской области задержали "путешественника" из Сирии

"Реализуя информацию оперативных сотрудников пограничного ведомства совместная межведомственная группа в 20 метрах от границы обнаружила движение троих человек. Они направлялись из России в направлении украинского населенного пункта Борисовка. Один из нарушителей поняв, что их разоблачили, бросился убегать. Двое других были задержаны, а вскоре в ходе проведения поисковых действий беглеца также задержали, - говорится в сообщении.

Как выяснилось в дальнейшем, двое юношей 13 и 18 лет, жители села Борисовка Харьковской области, пытались незаконно переправить через границу иностранца. По словам нарушителя стало известно, что он гражданин Сирии.

В отношении задержанного иностранца проводятся мероприятия по установлению его личности и обстоятельств незаконного путешествия. С несовершеннолетним нарушителем и его родителями пограничники провели профилактическую беседу и отпустили домой. А по действиям нарушителя в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу".