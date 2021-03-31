На Харківщині вчитель вчинив самогубство на робочому місці

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"В нас є кваліфікація даної події. Ще вчора слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою "самогубство". Наразі слідчі дії тривають, поліцейські намагаються з'ясувати, які були мотиви в людини, яка покінчила життя самогубством, та за яких обставин", - розповіли в пресслужбі.

В пресслужбі зазначили, що чоловіку було 44 роки.

Доповнення

В Миколаєві патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство: порізав собі вени, а коли побачив правоохоронців - пірнув у річку.



З шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.



