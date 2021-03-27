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Порізав собі руки, а потім стрибнув із мосту - у Миколаєві чоловік намагався скоїти самогубство

Порізав собі руки, а потім стрибнув із мосту - у Миколаєві чоловік намагався скоїти самогубство

Київ • УНН

 • 13603 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Миколаєві патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство: порізав собі вени, а коли побачив правоохоронців - пірнув у річку. Про це повідомляє патрульна поліція, пише УНН.

Деталі

Подія сталася вчора о 17:00. На лінію 102 зателефонували стурбовані громадяни, які розповіли, що за огорожею пішохідного мосту сидить чоловік та ріже собі руки ножем.

Помітивши поліцейських, чоловік стрибнув у річку. За лічені хвилини патрульні дістали його з води на конструкцію мосту та відібрали ножа. Постраждалому надали домедичну допомогу, наклавши давлячу пов’язку та зупинивши кровотечу.

Згодом на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального спорядження витягнули 28-річного хлопця на міст, де його передали лікарям. Обійшлося без трагічних наслідків.

Нагадаємо

У Миколаєві 51-річний місцевий житель помер через вибух гранати, за попередніми даними РГД-5, на подвір'ї приватного будинку, поліція підозрює самогубство.

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