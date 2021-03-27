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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36749 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53244 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 141551 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193956 просмотра

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Порезал себе руки, а затем прыгнул с моста - в Николаеве мужчина пытался совершить самоубийство

Порезал себе руки, а затем прыгнул с моста - в Николаеве мужчина пытался совершить самоубийство

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство: порезал себе вены, а когда увидел правоохранителей - нырнул в реку. Об этом сообщает патрульная полиция, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вчера в 17:00. На линию 102 позвонили обеспокоенные граждане, которые рассказали, что за оградой пешеходного моста сидит человек и режет себе руки ножом.

Заметив полицейских, мужчина прыгнул в реку. За считанные минуты патрульные достали его из воды на конструкцию моста и отобрали нож. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь, наложив давящую повязку и остановив кровотечение.

Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального снаряжения вытащили 28-летнего парня на мост, где его передали врачам. Обошлось без трагических последствий.

Напомним

В Николаеве 51-летний местный житель умер из-за взрыва гранаты, по предварительным данным РГД-5, во дворе частного дома, полиция подозревает самоубийство.

Украинские Национальные Новости

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