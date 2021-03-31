В Харьковской области учитель совершил самоубийство на рабочем месте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В городе Мерефа Харьковской области 44-летний учитель физкультуры совершил самоубийство в учебном заведении, в котором работал. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
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"У нас есть квалификация данного события. Еще вчера следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "самоубийство". Сейчас следственные действия продолжаются, полицейские пытаются выяснить, каковы были мотивы у человека, покончившего жизнь самоубийством, и при каких обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что мужчине было 44 года.
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