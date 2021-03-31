В Харьковской области учитель совершил самоубийство на рабочем месте

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"У нас есть квалификация данного события. Еще вчера следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "самоубийство". Сейчас следственные действия продолжаются, полицейские пытаются выяснить, каковы были мотивы у человека, покончившего жизнь самоубийством, и при каких обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что мужчине было 44 года.

Дополнение

В Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство: порезал себе вены, а когда увидел правоохранителей - нырнул в реку.



С шестого этажа окна Киевской больницы № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.



