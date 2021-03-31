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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28254 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43581 просмотра

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В Харьковской области учитель совершил самоубийство на рабочем месте

В Харьковской области учитель совершил самоубийство на рабочем месте

Киев  •  УНН

 • 31335 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В городе Мерефа Харьковской области 44-летний учитель физкультуры совершил самоубийство в учебном заведении, в котором работал. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Цитата:

"У нас есть квалификация данного события. Еще вчера следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "самоубийство". Сейчас следственные действия продолжаются, полицейские пытаются выяснить, каковы были мотивы у человека, покончившего жизнь самоубийством, и при каких обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что мужчине было 44 года.

Дополнение

В Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство: порезал себе вены, а когда увидел правоохранителей - нырнул в реку.

С шестого этажа окна Киевской больницы № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.

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