На Харківщині поліцейські склали 226 адмінпротоколів через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Харківській області за порушення правил дотримання карантину поліцейські склали 226 адмінпротоколів, з них 8 відносно перевізників та 6 щодо громадян, які порушили правило самоізоляції. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"З боку працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю, поліцейські зафіксували 129 правопорушень. 71 адміністративних протоколів складено на керівників торгових закладів та установ харчування, 8 — відносно перевізників, 11 — на керівників підприємств, установ, організацій, 6 — відносно громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції, 1 — відносно фізичних осіб",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в усіх випадках відносно порушників поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клименко: складати адмінпротоколи щодо порушення карантину можуть не тільки правоохоронці
"Санкцією статті передбачено штраф для громадян — від 17 до 34 тисяч гривень і для посадових осіб — від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників прийматиме суд",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники затримали на кордоні чотирьох порушників карантину.