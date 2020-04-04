В Харьковской области полицейские составили 226 админпротоколов за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Харьковской области за нарушение правил соблюдения карантина полицейские составили 226 админпротоколов, из них 8 относительно перевозчиков и 6 в отношении граждан, нарушивших правило самоизоляции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 129 правонарушений. 71 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 8 — относительно перевозчиков, 11 — на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 6 — в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции, 1 — в отношении физических лиц”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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“Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан — от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц — от 34 до 170 тыс. гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд”, — отмечается в сообщении.
Напомним, пограничники задержали на границе четырех нарушителей карантина.